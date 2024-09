Dennis Eckert Ayensa revient sur son départ de l'Union pour le Standard : "Je suis arrivé gratuitement, c'était plus facile pour eux de me mettre sur le banc"

Quelques semaines avant son arrivée au Standard, Dennis Eckert Ayensa avait été relégué à un statut de remplaçant, à l'Union. L'attaquant allemand estime qu'il avait assez de qualités pour faire partie du onze de base unioniste, mais a une autre explication à sa mise sur le banc.

Après avoir commencé trois des cinq premières rencontres de championnat, cette saison, Dennis Eckert Ayensa avait retrouvé le banc de l'Union quelques semaines avant son arrivée au Standard. En conférence de presse, ce vendredi, l'attaquant allemand est revenu sur le contexte entourant son arrivée, ainsi que sur ses dernières semaines difficiles au Parc Duden.

"Je n'ai pas manqué de qualité pour être titulaire à l'Union, j'en avais suffisamment pour être dans le onze. Tout le monde connaît la politique de l'Union, ils ont réalisé de gros transferts ces dernières années. C'est comme ça qu'ils se structurent, ils dépensent quelques millions et vendent les joueurs qui ont besoin de temps de jeu ou qui peuvent rapporter."

Je suis venu gratuitement, c'était donc peut-être plus facile de me mettre sur le banc"

"Je suis venu gratuitement, c'était donc peut-être plus facile de me mettre sur le banc que ceux qui ont coûté beaucoup d'argent. C'est le sentiment que j'ai, mais je n'ai aucun regret. J'ai joué, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai marqué. L'Union a sept attaquants, c'est difficile. J'ai bien commencé, puis je n'ai plus joué pendant quatre matchs et je me suis dit que c'était le moment pour une nouvelle étape."

Eckert Ayensa peut apporter du liant entre l'attaque du Standard et le reste de l'équipe

Une nouvelle étape qu'il écrira donc à Sclessin. Comme l'a confirmé Ivan Leko, Dennis Eckert Ayensa est pressenti pour être titulaire avec les Rouches, aux côtés d'Andi Zeqiri.

"Mon rôle est de venir entre les lignes, de créer de l'espace et de rester connecté avec l'autre attaquant. L'entraîneur veut un attaquant qui fait beaucoup d'efforts avec et sans le ballon, et c'est comme ça que je suis.

"DEA" devra permettre à un Matricule 16 qui a inscrit quatre buts, dont deux penaltys, lors des huit premiers matchs de la saison de trouver davantage de poids offensif. "Quand on voit le début de championnat, ce n'est pas uniquement difficile pour le Standard. Beaucoup d'équipes qui marquaient beaucoup l'année dernière marquent moins, comme l'Union, d'ailleurs. Beaucoup d'équipes défendent bien, dont nous."

Il faut dire aux fans d'être patients, mais ça va venir"

"Au Standard, le premier objectif était d'améliorer la défense. Si les onze joueurs se tuent pour ne pas encaisser, l'attaque devient logiquement plus faible. La défense est devenue plus stable, le bloc sait que faire, le coach se concentre maintenant bien plus sur l'attaque. Il faut dire aux fans d'être patients, mais ça va venir, assurément. Je peux déjà voir l'évolution jour après jour."

"Le noyau actuel a deux semaines. Le coach ne savait pas qui viendrait ou qui partirait, c'était une période stressante pour le club dans laquelle il était difficile de préparer des choses. Kyei est parti à Charleroi, le coach a mis le temps avant de trouver son style. Mais maintenant que le noyau est fait, on sent une amélioration jour après jour" a conclu Eckert Ayensa, qui a confié ne pas avoir regardé la situation extra-sportive du club avant de signer.