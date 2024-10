Cet entraîneur qui a transformé Wout Faes !

Wout Faes fait le point sur sa situation à Leicester. Après la relégation du club la saison dernière, la question se pose : rester était-il vraiment le bon choix ?

Wout Faes est désormais devenu un joueur indispensable pour les Diables Rouges. À Leicester depuis 2022, le défenseur central revient sur sa saison en D2 anglaise et parle de son début de championnat en Premier League.

Le natif de Mol évoque d'abord son début de saison au micro de Le Soir : "Je ne dirais pas qu’on signe un mauvais début de saison, car on a quand même réalisé trois partages. Ce qui signifie qu’on n’était quand même pas loin de gagner. Mais de toute façon, l’objectif prioritaire reste le maintien cette année."

"Car on évolue dans l’un des championnats les plus compétitifs du monde et parce qu’on sait tous combien c’est difficile d’enchaîner les rencontres à ce niveau. On va donc essayer de se sauver rapidement et puis on verra à quelle place on terminera…"

Rester à Leicester, malgré la descente en EFL Championship, un bon choix ?

Faes revient également sur sa saison en EFL Championship : "Je dois dire que je ne connaissais pas vraiment cette compétition avant la saison dernière. Bien sûr, on y parle souvent de l’aspect physique, des duels. Mais il n’y a pas que ça. Pour moi, ce qui a vraiment été important, c’est le coach Enzo Maresca. Il m’a ouvert les yeux, m’a montré beaucoup d’images, m’a énormément apporté tout au long de la saison."

"Parce qu’il regarde le football d’une autre manière et a mis en place un système très clair. C’est quelque chose que je n’avais jamais vraiment vécu auparavant. Et c’est aussi la première fois que je jouais dans une équipe qui évoluait la majeure partie du temps dans le camp adverse. Je sens d’ailleurs que j’ai effectué des pas en avant en possession de balle."