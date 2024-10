Les Espoirs font un grand pas vers les barrages de l'Euro grâce à Lucas Stassin !

Les Diablotins avaient un rendez-vous crucial à ne pas manquer ce soir en Ecosse. Et ils ont répondu présent.

Opposés à l'Ecosse, un gros défi attendait les Diablotins à Edimbourg : prendre leur revanche suite à la victoire de l'Ecosse en Belgique l'année dernière (0-2), mais surtout repartir avec les trois points pour garder une chance de qualification pour l'Euro.

Pour ce rendez-vous, Gill Swerts recomposait l'ancien tandem anversois Keita - Vermeeren au milieu de terrain, alignait les Anderlechtois Killian Sardella et Mario Stroeykens, ainsi que Samuel Mbangula (Juventus) et le Carolo Youssuf Sylla.

La partie s'annonçait physique et difficile, mais les Diablotins ont finalement dominé leur sujet. Ils ont rapidement pris les choses en main et dominé avec une possession qui pointait même à 75%. Cependant, les occasions réelles manquaient et le score était toujours de 0-0 à la pause.

Stassin en joker de luxe

Scénario similaire en seconde période, les Belges ne trouvaient toujours pas la faille. Lucas Stassin montait alors au jeu à la 71e de jeu et changeait la donne. Le joueur de Saint-Etienne, non-convoqué à la base, avait rejoint la sélection en raison de la blessure de Mika Godts.

Le joueur formé à Anderlecht a tout de suite fait la différence, ouvrant le score une minute après sa montée au jeu, en suivant bien un ballon pour battre le portier écossais Lewis Budinauckas. Libérée, la Belgique devait tout de même essuyer les attaques et le pressing Ecossais en fin de partie, mais Stassin encore lui tuait tout suspense et scellait la victoire dans les arrêts de jeu, suite à un bel enchainement et une frappe croisée qui rentrait avec l'aide du poteau.

Avec cette victoire importante, la Belgique n'aura besoin que d'un point à domicile contre la Hongrie lors de la dernière journée mardi pour s'assurer de jouer les barrages du Championnat d'Europe.