Une semaine importante pour nos représentants européens : le football belge peut continuer à réaliser une très bonne affaire

Cette semaine s'annonce à nouveau chargée pour nos représentants européens. Elle pourrait s'avérer décisive pour les ambitions de plusieurs d'entre eux.

A côté des gains sportifs et financiers pour le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, La Gantoise et le Cercle Bruges, il y a aussi la situation du coefficient. Décrocher des places européennes supplémentaires ou de meilleures places pour les équipes classées deuxième et troisième n'est pas une utopie.

Le football belge sort de deux années fastes, avec 14 200, puis 14 400 points récoltés. Et avec la saison en cours, nous pouvons rêver d'une place supplémentaire en Ligue des Champions.

Avec 2 finales passionnantes à Gand et à Anderlecht, nous avons finalement obtenu 2 victoires sur 4 matchs

Cela équivaut à de beaux +0,800 points de coefficient, mais qu'en pensez-vous ? Cette semaine le verre est-il à moitié plein ou plutôt à moitié vide ?

Les clubs belges ont bien recommencé la saison. Nous sommes actuellement huitièmes au classement UEFA, notamment grâce aux points bonus du Club de Bruges qui est directement qualifié en Ligue des Champions.

Les deux prochaines années, des saisons un peu plus creuses seront soustraites du calcul (qui tient compte des cinq dernières) ce qui pourrait nous permettre de progresser davantage. Les Pays-Bas, qui nous devancent de deux places ont déjà perdu une équipe en Europe. Le fait de placer cinq représentants était crucial.

À ce jour, le Club de Bruges a obtenu 3 sur 9 en Ligue des Champions. Anderlecht est à 9 sur 9 en Europa League, l'Union Saint-Gilloise à 1 sur 9. En Conférence League, le Cercle Bruges et La Gantoise comptent 3 points sur 6 chacun. Dans l'ensemble, nous en sommes donc à 19 sur 39, ce qui représente environ la moitié des points possibles.

Les principaux concurrents de la Belgique, le Portugal (une place devant nous) et la République tchèque (une place derrière) sont parmi les deux meilleurs d'Europe en ce début de saison. La Belgique est actuellement seulement septième dans le classement européen de cette saison. Les Néerlandais perdent lentement du terrain et voient les Portugais se rapprocher.

Mais pas de raison de paniquer pour autant : si la Pologne, la Suède et la Norvège sont devant nous, c'est aussi parce que les résultats des tours préliminaires, commencés très tôt pour certains, jouent encore un grand rôle puisque nous ne sommes qu'à la quatrième journée de la phase finale.

Le football belge n'a encore perdu aucune équipe, chacun de nos cinq représentants peut théoriquement atteindre le top 24. Cette semaine pourrait être cruciale dans cette optique, pour continuer à pouvoir gagner des points après cette première phase.