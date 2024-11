Un futur adversaire d'Anderlecht dans la tourmente : le coach licencié après un début de saison catastrophique

Le 30 janvier prochain, pour terminer sa phase de ligue en Europa League, Anderlecht affrontera Hoffenheim. Un adversaire qui devra d'ici là redresser la barre, et fameusement...

Lors du tirage, on pouvait considérer qu'Hoffenheim était un adversaire très costaud pour le RSC Anderlecht, même si le club allemand se déplacerait au Lotto Park. Le TSG a fini 7e de Bundesliga la saison passée, et est traditionnellement une équipe très solide du championnat d'Allemagne.

Mais cette saison, rien ne se passe comme prévu pour Hoffenheim. Le club est en effet actuellement 15e de Bundesliga ; deux victoires en dix rencontres laissent le TSG un petit point au-dessus du barragiste, Sankt Pauli.

Une situation qui a forcé la direction d'Hoffenheim à réagir : Pellegrino Matarazzo, l'entraîneur italien du club, a pris la porte ce lundi. Il était en poste depuis le mois de février de la saison 2022-2023, et était donc à créditer de la très bonne saison passée.

En Coupe d'Europe, Hoffenheim fait toutefois mieux avec 5 points pris en 4 rencontres : une victoire contre le Dynamo Kiev et deux partages, à Midtjylland et contre l'OL. Anderlecht recevra le TSG le 30 janvier pour son dernier match de phase de ligue ; prendre les trois points pourrait alors être nécessaire pour assurer le top 8 et les 8e de finale.

Le RSCA avait déjà pu profiter de la forme compliquée de la Real Sociedad en championnat pour aller chercher les trois points à la surprise générale dans cette phase de ligue. Mais d'ici à fin janvier, Hoffenheim a bien sûr tout le temps nécessaire pour se relancer - et se renforcer au mercato hivernal.