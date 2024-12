La famille Vanden Stock mise à l'écart au Lotto Park ? "C'est un manque de respect"

Kiki, la femme de Roger Vanden Stock, gère la Fondation Vanden Stock, qui organisait un gala de charité ce samedi soir. Mais celui-ci s'est déroulé... au Stade Machtens, pas au Lotto Park.

Il y a de quoi hausser les sourcils : la première soirée de charité de la Fondation Vanden Stock, qui a récemment été relancée par l'ancien responsable presse du RSC Anderlecht David Steegen, a eu lieu au Stade Machtens, dans l'antre du rival bruxellois, le RWDM.

Les relations entre le club et son ancien président sont désormais assez froides, même s'il continue bien sûr à suivre les Mauves (lire ici). "Je ne dirais pas que mon mari a souffert de la vente. Mais plutôt de la manière dont cela s'est déroulé", explique sa femme Kiki dans Het Laatste Nieuws.

"La première fois que nous sommes retournés au stade, on nous a placés dans un coin et on nous a demandé de payer nos consommations nous-mêmes. Le lendemain, j'ai reçu une facture pour mon billet. Je n'y suis jamais retournée. Je trouve que c'est un manque de respect", regrette-t-elle.

Roger Vanden Stock ne veut donc plus mettre les pieds au Lotto Park. "Toutes ces années, nous avons travaillé gratuitement et nous n'avons jamais rien reçu. Quand vous savez ce que le président gagne maintenant, c'est autre chose", pointe Kiki Vanden Stock.

Le renaming du stade, qui ne porte plus le nom du père de Roger Vanden Stock, a également été fait sans consulter l'ancien président. "Nous avons appris dans le journal que le stade Constant Vanden Stock devenait le Lotto Park. Le moins qu'ils auraient pu faire aurait été de nous en informer. Nous l'aurions mieux vécu", conclut l'épouse de l'ex-président.