Hans Vanaken semble être sur le point de recevoir son troisième Soulier d'Or début février. Le milieu de terrain du Club de Bruges, constant depuis de nombreuses années dans notre championnat, est même décrit comme "le meilleur transfert du siècle", au Jan Breydel.

Qui pourrait battre Hans Vanaken ? Le joueur du Club de Bruges semble plus que bien parti pour remporter son troisième Soulier d'Or, début février. "Nous pouvons être fiers de pouvoir profiter d'un tel joueur dans notre championnat depuis des années", a déclaré Franky Van der Elst, une icône en Venise du Nord, au média néerlandophone Knack.

Van der Elst est impressionné par Vanaken, qui brille non seulement par sa technique et sa vision du jeu, mais qui a aussi un impact particulier sur les Blauw & Zwart. "C'est le meilleur transfert que le Club de Bruges ait réalisé ce siècle", déclare-t-il. "Sa plus grande qualité est sa générosité."

"Il peut marquer facilement lui-même, mais il préfère tout autant voir un autre joueur marquer. De plus, il fait également plus que son travail défensif. Des joueurs comme lui semblent parfois invisibles, jusqu'à ce qu'ils ne soient pas présents. C'est alors que vous réalisez ce que vous perdez."

Vanaken, Soulier d'Or incontestable et incontesté

L'ancien milieu de terrain établit une comparaison frappante avec une autre légende du Club, Jan Ceulemans. "Je vois beaucoup de similitudes entre eux", explique Van der Elst. "Avec Jan, vous saviez : donnez-lui le ballon, et il en fera quelque chose de bon."

"C'est pareil avec Hans. Des joueurs comme eux élèvent toute l'équipe à un niveau supérieur. Tout comme Ceulemans, Hans est tranquille, quelqu'un qui ne panique jamais sur le terrain. Mais ne vous laissez pas tromper par ce calme ; leur influence est énorme."

En dehors du terrain aussi, Vanaken impressionne. "Dans le vestiaire, il n'est pas un grand parleur", poursuit Van der Elst. "Mais quand il parle, tout le monde écoute. C'était similaire avec Ceulemans. Ce sont des leaders qui ne hurlent pas, mais qui imposent le respect avec leur attitude et leurs actions. C'est ce qui rend Hans unique, et c'est pourquoi il est si important pour le Club de Bruges depuis si longtemps."