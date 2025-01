La Pro League veut éviter "la" sanction ultime après les débordements de ce week-end dans les stades belges

La Pro League ne regarde bien sûr pas d'un bon oeil les débordements qui ont frappé les stades ce week-end, à Anvers comme à Charleroi. Mais le CEO Lorin Parys ne veut pas envisager la solution la plus drastique.

Le CEO de la Pro League, Lorin Parys, a réagi avec fermeté aux débordements de ce week-end lors de Beerschot-Antwerp et Charleroi-Union, et a fait allusion à une possible mesure drastique : interdire aux supporters les matchs à haut risque.

Au cours du derby d'Anvers, de nombreux incidents ont été à déplorer, malgré des mesures plus strictes contre le matériel pyrotechnique. "Nous avons vu à quel point c'était dangereux ce dimanche", a déclaré Parys. La Pro League a introduit un système qui a doublé les sanctions pour mauvaise conduite presque partout. Mais le mécontentement demeure. "Je ne serai satisfait que lorsqu'il n'y aura aucun incident dans tous les stades", a déclaré le PDG à Sporza.

Pour faire face aux problèmes futurs, la Pro League travaille sur des mesures innovantes."En collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Université de Gand, nous étudions comment la biométrie, telle que l'application Itsme, peut être utilisée pour mieux vérifier l'identité des supporters lorsqu'ils entrent dans les stades", explique Lorin Parys.

Cependant, une solution très discutée reste d’interdire aux supporters les matches à haut risque. "Pour nous, c'est toujours la dernière option", souligne Parys. Il reconnaît qu'une punition collective pour tous les supporters, y compris ceux qui se comportent de manière exemplaire, est loin d'être idéale. "C'est en outre une décision qui doit être prise localement, sur la base d’une évaluation des risques par la police". Le CEO de la Pro League reconnaît pourtant que cette mesure est de plus en plus discutée en raison des débordements répétés.

La frustration en Pro League augmente, admet Parys. "Nous en avons assez de ce type de comportement et continuerons d'agir pour faire de chaque match une expérience agréable." La Pro League continue d'investir dans la sécurité et prône une expérience footballistique agréable dans tous les stades belges.