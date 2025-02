Changement de plan pour le Standard ? L'une des priorités de fin de mercato file vers l'Allemagne

Le Standard s'intéresse à Kyliane Dong (Troyes). Mais les Rouches pourraient bien se faire devancer par Augsbourg.

Avec la fin du prêt anticipée de Muhamed Badamosi et le départ à venir de Viktor Djukanovic, le Standard s'assure de pouvoir à nouveau transférer dans la dernière ligne droite du mercato sans dépasser le quota de six joueurs prêtés par des clubs étrangers.

Les deux priorités de la direction ont été établies : pour le poste de milieu offensif, les Rouches ont jeté leur dévolu sur Axel Kouamé, qui évolue à l'Inter Turku, dans le championnat finlandais. La direction cherche aussi un ailier et a entamé les négociations avec Troyes pour Kyliane Dong.

L'Allemagne plutôt que la Pro League ?

Les Français ne demandant pas beaucoup pour leur joueur, en fin de contrat et peu souvent titulaire, le Standard a même envisagé un transfert définitif de celui qui est vu comme un potentiel backup d'Ilay Camara. Mais c'était sans compter sur les aléas du mercato.

Selon Sacha Tavolieri, l'international U20 français est maintenant plus proche de signer à Augsbourg, dont la proposition financière est plus attrayante. Les chances du Standard d'atteindre leur cible sont désormais plus faibles.

La direction pourrait donc bien devoir se tourner vers une autre option. Il faudra toutefois faire vite : le mercato belge fermera ses portes lundi soir.