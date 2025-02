La dernière de Francis Amuzu sous les couleurs d'Anderlecht ? La sélection de David Hubert pour le déplacement à Gand

Après la douloureuse défaite en Europe contre le TSG Hoffenheim, le Sporting doit repartir de plus belle en championnat.

Anderlecht affronte La Gantoise demain. Après la défaite européenne concédée jeudi sur leur pelouse, les Mauves doivent rapidement se reconcentrer sur la JPL.

David Hubert est toujours privé de Kasper Dolberg, Colin Coosemans et Samuel Edozie. Les nouvelles recrues Lucas Hey, Adryelson et Cesar Huerta n'ont pas joué jeudi et sont de retour dans le groupe.

Une autre présence notable est celle de Francis Amuzu. Titulaire jeudi, l'ailier est cité sur le départ mais il pourrait encore jouer pour le club bruxellois ce dimanche. Il sera dans tous les cas du voyage à Gand.

La sélection : Kikkenborg, Vanhoutte, Haentjes ; Adryelson, Augustinsson, Hey, Maamar, Ndiaye, Sardella, Simic ; Dendoncker, Leoni, Rits, Stroeykens, Verschaeren ; Amuzu, Angulo, Degreef, Goto, Hazard, Huerta, Vazquez.