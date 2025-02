L'Olympic garde le rythme en tête du classement, Virton enfonce le SL16, Binche se donne de l'air

En attendant les rencontres de Mons, Stockay-Warfusée et Tubize-Braine de demain, Virton et l'Olympic avait un coup à jouer ce soir.

Virton - SL16 FC

Mokdad (21e), Pogba (54e) et Arib (67e) permettent aux Gaumais de faire le boulot à domicile face à la lanterne rouge (3-1 score final). Quatrième, Virton maintient la pression sur le podium alors que les jeunes Rouches restent désespérément derniers et voient le spectre de la descente se faire de plus en plus concret.

Union Saint-Gilloise II - Olympic

Rousseau (29e) et Zegdhane (58e) sont les buteurs Carolos. Les Dogues quittent la capitale avec les trois points et gardent la tête du classement.

RUS Binche - Tournai

Victoire qui fait grand bien pour Binche. Les locaux ouvraient le score grâce à Sampaoli (19e). Destrain remettait les visiteurs à égalité sur penalty peu avant l'heure de jeu. Finalement, Franquin offrait la victoire à Binche dans les arrêts de jeu. Au classement, Binche quitte l'avant-dernière place et vient talonner son adversaire du soir.