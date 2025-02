Toby Alderweireld pointe un favori pour lui reprendre le Soulier d'Or, mais aussi un outsider : "Personne ne pensait à lui il y a un an"

Le 4 février, le successeur de Toby Alderweireld au palmarès du Soulier d'Or sera connu. Le capitaine anversois s'est exprimé sur le sujet.

C'est mardi prochain que le Soulier d'Or 2024 sera attribué. Moins de 24 heures après la clôture du mercato, certains invités auront peut-être encore des petits yeux. Peu concerné par le marché des transferts, Toby Alderweireld sera en pleine forme pour féliciter son successeur.

Comme beaucoup, il voit Hans Vanaken l'emporter : "C'est bien le favori. Comme moi, il est un joueur très constant sur lequel on peut toujours compter. Il a été déterminant lors des Playoffs, il a été champion avec le Club Bruges, et il s’est également illustré en Europe" déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Qui pour inquiéter Vanaken ?

Bien qu'il ne figure, en tant que joueur actif , pas encore parmi les votants, Alderweireld s'est risqué au jeu de constituer un top 3. Sur la deuxième place du podium, il cite Tolu Arokodare, qui lui a donné du fil à retordre ces derniers mois.

"Il y a un an, personne ne pensait à lui, mais il est devenu très solide et menaçant, et il marque facilement. C’est aussi une très bonne personne, ce qui est important pour moi" commente Alderweireld. Cette saison, le grand Nigérian en est à 16 buts et 7 assists en 27 matchs, toutes compétitions confondues.

Mais il fait partie de ces joueurs qui n'ont véritablement performé que sur six mois. Alors qu'Hans Vanaken a également livré des Playoffs tout bonnement exceptionnels. C'est également le problème du troisième choix de Toby Alderweireld, un certain Cameron Puertas, parti en Arabie Saoudite l'été dernier.