🎥 Une erreur inimaginable : une équipe égalise après avoir joué à 12 contre 11, Robin Van Persie devient fou

Un moment incroyable en Eredivisie. Pendant une minute, le Fortuna Sittard a évolué avec... douze joueurs face à Heerenveen. Robin Van Persie est devenu complètement fou, car cela a amené l'égalisation des visiteurs.

Heerenveen a partagé l'enjeu contre le Fortuna Sittard, samedi après-midi (2-2). Jusque-là rien d'extraordinaire, mais l'information devient intéressante lorsque l'on sait comment le but égalisateur tardif des visiteurs a été inscrit.

Le club a effectué deux changements quelques minutes avant la fin de match... dans l'incompréhension totale, puisque pendant une minute, le Fortuna Sittard s'est retrouvé avec douze joueurs sur la pelouse, puisqu'un seul homme a quitté ses partenaires. Le joueur "en trop" est ensuite sorti, mais cette supériorité numérique a conduit à un corner, permettant l'égalisation du Fortuna.

L'entraîneur de Heerenveen, Robin Van Persie, était terriblement furieux après la rencontre. "C'est vraiment impensable. Je n'ai jamais vécu cela de ma vie", a-t-il déclaré sur ESPN. "Douze contre onze ! Je ne savais pas que c'était autorisé, mais apparemment c'est possible."

Van Persie en a parlé au quatrième arbitre. "Il ne peut pas être possible qu'ils jouent avec douze hommes pendant une minute lors de cette touche et ce corner. Je lui ai demandé s'ils ne devaient pas intervenir. Annuler le but par exemple."

"Mais non, ils ne pouvaient pas. Je trouve cela vraiment scandaleux. S'ils jouent à douze, nous concédons une touche et un corner, donc cela a certainement eu un impact. En outre, les règles stipulent que c'est onze contre onze et non douze contre onze", a-t-il conclu.