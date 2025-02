Deux penaltys, dont un très malheureux : l'Union s'en sort dans le money-time face à un Saint-Trond méritant

Un penalty discutable, l'autre pas. Sur deux penaltys, l'Union s'est imposée face à un Saint-Trond qui avalera la pilule difficilement.

Avec la victoire de l'Antwerp contre le Club de Bruges plus tôt dans la journée, l'Union devait s'imposer face au Saint-Trond de Felice Mazzù, Didier Lamkel Zé, Adriano Bertaccini et, désormais, Loïc Lapoussin (qui n'était pas encore sur la feuille de match) pour rester sur le podium.

Les Unionistes ont plutôt disputé une bonne première période, avec la possession du ballon et plusieurs tentatives non cadrées. La possibilité la plus importante était toutefois à mettre à l'actif de STVV et Lamkel Ze, qui a mis Moris à rude contribution.

En seconde période, les Trudonnaires ont été meilleurs dans le contenu, et se sont procurés plusieurs situations dangereuses. Louis Patris a multiplié les courses et les centres depuis son couloir droit, tandis qu'un Bertaccini plus reculé et dorénavant à la création du jeu faisait du bien.

Deux penaltys et une victoire dans le money-time pour l'Union

Dans une partie plus équilibrée, ce sont néanmoins les locaux qui ont frappé les premiers. Sur une main très malheureuse de Godeau dans la surface et donc un penalty, Promise David a pris Kokubo à contre-pied pour ouvrir le score (1-0, 60e).

Un quart d'heure plus tard, Saint-Trond est revenu méritoirement à égalité, via ses deux hommes les plus en vue. Un nouveau centre de Patris, coupé de la tête par Bertaccini; marqué de trop loin par la défense unioniste (1-1, 76).

Dans le temps additionnel, l'Union a eu la balle de match, dans les pieds de Franjo Ivanovic, isolé chanceusement au point de penalty sur une frappe contrée. L'attaquant serbe, inexplicablement, a envoyé le cuir deux mètres au-dessus... avant de se faire pardonner quelques instants plus tard. Il arrive quelques centimètres avant Ogawa, qui l'accroche dans le rectangle. Ivanovic se fait justice et offre la victoire à l'Union, sur le gong (96e).