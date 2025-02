Incroyable : l'Antwerp renverse le Club de Bruges dans les derniers instants grâce notamment à l'un des buts de l'année !

Le Club de Bruges était probablement la meilleure équipe ce dimanche, mais l'Antwerp a tenu bon... jusqu'à jaillir en fin de match.

Fort de sa qualification en Champions League, le FC Bruges se rendait au Bosuil ce dimanche, au milieu d'un programme fort chargé puisque la demi-finale de la Coupe de Belgique est ensuite au programme dans le courant de la semaine. Mais les Brugeois ont trébuché à l'Antwerp (2-1).

Les Blauw & Zwart ont pourtant semblé très détendus et en confiance. Après moins d'un quart d'heure, Senne Lammens avait déjà dû sauver l'Antwerp à deux reprises, d'abord devant Jutgla (7e), puis devant un excellent Talbi (12e). C'est d'ailleurs le même Talbi qui se joue totalement d'un Van den Bosch hors-position et trouve un peu chanceusement Hans Vanaken dans le rectangle pour le 0-1 (23e).

Lammens et son poteau gardent le suspens

La rencontre sera ensuite une vraie démonstration de l'entrejeu brugeois, avec un duo Jashari-Vanaken en mode Ligue des Champions. Mais devant, c'est imprécis, et le break ne tombe pas : frappe trop molle d'Onyedika (41e) avant la pause, frappe de Jashari (phénoménal cet après-midi) au-dessus au retour des vestiaires (51e).

Ferran Jutgla va ensuite à son tour se heurter à Lammens après avoir été isolé au point de penalty (56e), avant d'envoyer une superbe frappe enroulée... sur le poteau (62e). On se dit que Bruges paiera une forme de nonchalance, qu'on commence à sentir chez Ardon Jashari face à un pressing anversois de plus en plus intensif.

Une fin de match renversante

Ordoñez manquera lui aussi le break sur un centre parfait de De Cuyper (73e) et les changements brugeois, notamment les sorties de Jutgla et Talbi, compliqueront les choses pour les Gazelles. Lammens sauve encore ses couleurs devant Casper Nielsen (83e)... et l'Antwerp en profitera. Mahamadou Doumbia, jusque là en difficulté, se joue de Hans Vanaken loin des buts de Mignolet, puis décoche un missile de près de 30 mètres pour faire 1-1 (86e).

On n'en restera pas là : quelques instants plus tard, c'est Kerk qui va trouver Tjaronn Chery d'un superbe ballon dans le dos de la défense. Le Surinamais enchaîne parfaitement le contrôle-frappe et fait exploser le Bosuil (2-1, 90e) : Bruges est battu, après avoir pourtant dominé son adversaire pendant près de 75 minutes. L'Antwerp, de son côté, a répondu aux sceptiques !