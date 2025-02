La RAAL n'était pas loin de faire tomber le leader : "J'ai retrouvé une équipe conquérante"

La RAAL a affiché un beau visage contre Zulte Waregem. Frederic Taquin regrette que ça n'ait pas suffi pour l'emporter.

Après la défaite dans le money-time chez les U23 du Club de Bruges, la RAAL a disputé un match plein face au leader Zulte Waregem mais n’est pas parvenue à trouver la faille. Si Frédéric Taquin préfère ne pas se prononcer sur les deux phases litigieuses qui auraient pu valoir un penalty à son équipe, il félicite ses hommes pour la prestation.

"J’ai retrouvé une équipe conquérante aujourd’hui. On a connu un creux de 20/25 minutes en première mi-temps avec leurs longs ballons et leurs courses. On était bien mieux en deuxièmes, avec de vraies occasions, c’était bien meilleur qu’au match aller. Le public peut être fier de son équipe et a poussé, c’était magnifique" déclare-t-il.

Les Loups n’ont plus gagné depuis cinq matchs, mais le contenu est rassurant : "On va venir dire que l’équipe stagne avec ce quatre sur quinze mais ce n’est pas vrai. On joue simplement tous les grands du championnat à la suite. D’ailleurs, toutes les équipes du top ou presque se neutralisent".

Une fin de championnat plus facile sur papier

Taquin reconnaît tout de même que ses hommes ont retrouvé un niveau plus élevé qu’il y a quelques semaines : "On s’est endormis à partir du mois de décembre, avec des matchs dans des conditions difficiles. La rencontre contre les RSCA Futures est ma plus grosse frustration, on s’est un peu relâché, j’ai vraiment retrouvé l’équipe la semaine dernière et cela s’est confirmé aujourd’hui".

De bon augure avant le sprint final : "L’objectif est clairement de terminer deuxième, c’est quelque chose que l’on n’imaginait même pas en début de saison. Mais aujourd’hui, on est déçus de ne pas avoir gagné en ayant mis tous les ingrédients pour, on n’est pas déçus par rapport à l’écart resté inchangé sur Molenbeek, on rattrapera ces deux points ailleurs"

"N’avoir que deux points de retard sur la deuxième place après avoir joué toutes les grosses équipes à la chaîne est loin d’être une mauvaise affaire. Il ne nous reste plus que le Patro Eisden à jouer dans le top 5, ce n’est pas le cas de la concurrence, le RWDM doit par exemple encore rejouer contre Zulte" conclut l’entraîneur Louviérois.