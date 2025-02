Triste nouvelle : un supporter de l'Antwerp décède après un malaise cardiaque au Bosuil

Un supporter de l'Antwerp a été victime d'un malaise cardiaque au Bosuil lors de la réception du FC Bruges. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé à l'hôpital.

Au Bosuil, le Royal Antwerp s'est imposé face au Club de Bruges, ce dimanche. Mais la belle performance du Great Old a été entachée par une triste nouvelle.

Pendant la rencontre, un supporter anversois a été victime d'un malaise cardiaque, dans le stade. "Les secours ont rapidement commencé la réanimation sur place", indique le Matricule 1 dans un communiqué.

Très malheureusement, l'homme a été transporté à l'hôpital, mais est décédé. "Toute la famille rouge et blanche adresse ses plus sincères condoléances à ses proches." Et toute la rédaction de Walfoot.be se joint à eux.