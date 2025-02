Un ancien joueur de Dortmund et un nouveau gardien pour le Standard de Liège en cette fin de mercato ?

Le Standard de Liège voudrait recruter un nouveau gardien. Avec le départ d'Arnaud Bodart, le club liégeois a perdu un portier et compte bien en retrouver un au plus vite, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri.

Le natif de Sprimont, Lucas Pirard, intéresserait fortement les Liégeois. Ce dernier est actuellement sous contrat avec les Courtraisiens jusqu'à fin juin. Sa valeur marchande est estimée à 300 000 euros d'après Transfermarkt.

Les Rouches s'intéresseraient également à un ancien joueur de Dortmund, Samuel Bamba. L'ailier du VfL Bochum serait la piste la plus concrète. Formé au BVB, l'Allemand est en manque de temps de jeu avec l'équipe qu'il a rejointe l'été dernier. Il est sous contrat jusqu'à fin juin 2027.

Deux affaires à suivre qui pourraient évoluer rapidement dans cette fin de mercato hivernal du côté liégeois. Ce dernier prendra fin lundi 3 février à 23h59.

