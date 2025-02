Un dimanche de grandes affiches : l'OM remporte un Olympico dingue, Trossard met une dégelée à Manchester City, l'Inter égalise dans les derniers instants contre l'AC

Encore une lourde défaite pour Manchester City, laminé sur la pelouse d'Arsenal. L'Inter a égalisé dans les derniers instants du derby de Milan, alors que l'OM est venu à bout de l'OL au terme d'une seconde période spectaculaire.

Battre le Club de Bruges en Ligue des Champions est une chose. Mais Manchester City aura encore des tâches bien plus difficiles cette saison, comme se rendre à Arsenal. Trossard était titulaire, mais c'est son coéquipier Odegaard qui a marqué dès la deuxième minute. Haaland a à peine touché six fois le ballon en première mi-temps, mais le Norvégien a égalisé après la pause.

Nwaneri apporte la cerise magnifique sur le gâteau! 🖐️🍒 pic.twitter.com/eP8Xx4NMPE — Play Sports (@playsports) February 2, 2025

Thomas Partey a immédiatement remis les Gunners en tête, puis City s'est effondré. Arsenal a fait grimper le score grâce à Lewis-Skelly, Havertz et Nwaneri : 5-1. Kevin De Bruyne n'est entré qu'à vingt minutes du terme. Dans les autres résultats, Manchester United s'est encore incliné, 0-2 face à Crystal Palace, tandis que Tottenham l'a emporté 0-2 à Brentford.

Le derby milanais est bien sûr un grand événement. Tout le monde pensait que les deux équipes allaient se quitter sur un score de 0-0 au repos, jusqu'à ce que Tijani Reijnders ouvre le score juste avant la mi-temps. Et il a fallu attendre jusqu'à la... 90+3e pour voir le deuxième et dernier but du match. L'Inter a sauvé un point grâce à l'égalisation de De Vrij. Plus tôt dans la journée, la Juventus avait battu Empoli, 4-1.

La Liga

Pas de grands affiches au menu en Espagne, mais une rencontre importante. Lewandowski a décidé du match à domicile du Barça contre Alavés avec un but à l'heure de jeu. Le Barça a pleinement profité du faux pas du Real et peut remercier son voisin de la ville, l'Espanyol. Les Catalans sont désormais à quatre points du leader madrilène et à trois longueurs de son voisin, l'Atlético.

Eredivisie

Aux Pays-Bas, toute l'attention était portée sur De Klassieker, Ajax - Feyenoord. Brian Priske a bien cru que son équipe allait remporter le point du partage, mais Kenneth Taylor en a décidé autrement en toute fin de match, offrant le succès aux Ajacides.

Kenneth Taylor décide De Klassieker! ❌❌❌ pic.twitter.com/rLWxnA4HYw — Play Sports (@playsports) February 2, 2025

Ligue 1

Enfin, en France, c'est l'Olympico qui se tenait, entre l'OM et l'OL. Après une première période au terme de laquelle les deux équipes se sont quittées sur un 0-0, les choses se sont décantées en seconde. Mené 0-1, puis rejoint à 2-2, Marseille s'est imposé grâce à un but de Luis Henrique à cinq minutes du terme.