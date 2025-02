Un énorme coup dur désormais officiel : la course au maintien scellée par ce transfert ?

Le départ de Thibaud Verlinden pour OHL est désormais officiel. Un coup cruel pour le Beerschot, qui perd là son meilleur joueur.

Ce n'est pas un transfert qui concerne le haut du classement, mais c'est peut-être l'un des deals les plus importants de ce mercato hivernal en Jupiler Pro League. Thibaud Verlinden (25 ans) quitte le Beerschot avec effet immédiat, et rejoint... un concurrent direct dans la course au maintien.

Verlinden rejoint en effet OHL, qui a certes bien grimpé au classement et est désormais 10e, mais n'est jamais qu'à trois points de la zone rouge et des Playdowns. Les chances que les Louvanistes retrouvent le Beerschot à cette occasion ne sont pas nulles, loin de là, et Dirk Kuyt n'était naturellement pas ravi d'apprendre ce départ.

Thibaud Verlinden s'est engagé jusqu'en 2028 à Oud-Heverlee Louvain. Le Beerschot annonce ce départ "avec douleur", précisant que le club souhaitait conserver son meilleur passeur (7 assists toutes compétitions confondues) jusqu'au terme de la saison.

Cependant, une clause libératoire dans le contrat de l'ancien talent de Stoke City et du Standard a empêché le Beerschot d'y faire quoi que ce soit.

"Le Beerschot m'a donné l'opportunité de relancer ma carrière. Dès le premier instant, j’ai senti que ce club me convenait parfaitement. Je suis très reconnaissant envers tout le monde au club pour m’avoir aidé à devenir le footballeur et la personne que je suis aujourd’hui. Le Beerschot aura toujours une place spéciale dans mon cœur", déclare de son côté Verlinden.