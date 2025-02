Yves Vanderhaeghe ne mâche pas ses mots après la défaite contre Westerlo : "Inacceptable"

Le KV Courtrai semblait se diriger vers une victoire très importante contre Westerlo, mais a laissé filer son avance de manière inexplicable, à 11 contre 10. Yves Vanderhaeghe était très déçu.

"Nous menions 1-0 et ils ont reçu un carton rouge. Toutes les circonstances étaient en notre faveur", a déclaré Marco Ilaimaharitra dans une première réaction au micro de DAZN. "C'est une grosse faute professionnelle de notre part de perdre ce match".

Yves Vanderhaeghe, l'entraîneur des Kerels, était sévère après coup, sans surprise. "Nous encaissons des buts à partir de notre propre possession de balle. Nous leur offrons tout bonnement le ballon", regrettait-il.

"Et ils en profitent. Ce sont des erreurs inacceptables à ce niveau et on voit que ça se paie cash. Cela me dérange énormément, car un match dure 95 minutes. Vous ne pouvez pas renier les bases du football", ajoute Vanderhaeghe.

"Après cette exclusion, c'étaient les circonstances idéales, mais malgré cela, nous avons perdu le match. C'est un gros coup sur la tête", conclut le coach du KVK, qui ne vit décidément pas des semaines faciles depuis son arrivée.

Le fossé entre le KV Courtrai et Westerlo est désormais de sept points. Il faudra faire mieux au cours des six prochaines semaines... et, probablement, lors de Playdowns qui commencent à se dessiner pour les Kerels.