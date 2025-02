Ancien adjoint de Charleroi et d'Anderlecht, il va terminer la saison en tant que T1 d'un club de Ligue 1

Entraîneur adjoint de Luka Elsner, Samba Diawara devrait rester sur le banc du Stade de Reims, en qualité d'entraîneur intérimaire.

Ancien international malien, Samba Diawara a terminé sa carrière professionnelle à Tubize, en qualité de joueur-entraîneur. Un club où il est resté jusqu'en 2014. Depuis, l'ancien défenseur a poursuivi sa reconversion et a notamment travaillé à Saint-Trond, avant de rejoindre le staff de Marc Grosjean à l'Union Saint-Gilloise.

En janvier 2018, il rejoint le Sporting Charleroi d'un certain Felice Mazzù, qu'il accompagne sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Mais en novembre 2022, il est débauché par le Stade de Reims pour intégrer le staff de Will Still.

Le 2 mai 2024, l'entraîneur belge part au RC Lens, mais Diawara ne le suit pas. Il termine la saison, pour la première fois de sa carrière, en tant que T1, et ne perd aucune des trois dernières rencontres disputées face à Brest, Marseille et Rennes.

Samba Diawara va rester le T1 du Stade de Reims jusqu'en fin de saison

Cette saison, Samba Diawara a retrouvé son rôle d'entraîneur adjoint, dans le staff de Luka Elsner. Toutefois, le Slovène vient d'être limogé après un bilan de 22 sur 60 et une très maigre 13e place.

Samba Diawara, lui, reste, et reçoit même une belle occasion. En effet, selon les dires du quotidien l'Équipe, c'est lui qui sera le T1 des rémois jusqu'en fin de saison. Il n'a pas encore son diplôme d'entraîneur professionnel, mais est en train de passer la formation de trois ans, ce qui permet à Reims de ne pas payer pour lui 25.000€ d'amende par match, comme ce fut le cas pour Will Still lors de son arrivée.