Beaucoup de doutes entourent l'arrivée de Dante Vanzeir à Gand : "Ils n'ont pas un tel joueur"

La Gantoise a réalisé un joli coup, cet hiver, en ramenant Dante Vanzeir en Pro League. Mais l'attaquant parviendra-t-il à ses fins sans son "Deniz Undav" à ses côtés ?

La Gantoise avait une mission importante lors du mercato hivernal : faire venir des joueurs offensifs. Deux renforts majeurs furent amenés avec Leonardo Da Silva Lopes, qui n'est pas un offensif, et Dante Vanzeir, mais des doutes subsistent encore quant à la qualité du recrutement des Buffalos.

"Vanzeir est en fait le remplaçant numérique du malheureux Max Dean. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que Dante est à son meilleur niveau lorsqu'il est associé à un autre attaquant", a déclaré l'analyste Wim De Coninck (gardien de but vainqueur de la Supercoupe et finaliste de la Coupe de Belgique 1982 avec le KSV Waregem et présélectionné pour l'Euro 1984, mais toujours barré par Jean-Marie Pfaff) au micro du Nieuwsblad.

Seul, Dante Vanzeir n'y arrivera pas

A l'Union Saint-Gilloise, Dante Vanzeir formait un tandem de feu avec Deniz Undav. "Mais La Gantoise n'a pas un tel joueur pour l'accompagner. Cet avant-centre puissant n'est jamais venu. En fait, ils avaient aussi besoin d'un milieu de terrain créatif avec le volume de course nécessaire."

Un rôle initialement réservé à Sven Kums. 'Il ne peut plus le remplir chaque semaine, ce qui n'est pas surprenant vu son âge. Lopes apporte beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas un joueur créatif."

Il y avait donc plusieurs points d'interrogation qui n'ont pas été effacés lors de ce mercato hivernal. Il appartient à l'entraîneur Danijel Milicevic de composer avec les forces en présence afin de tirer le meilleur parti de son équipe dans la dernière ligne droite de la course au top 6.