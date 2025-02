L'un des joueurs les plus métamorphosés par Ivan Leko ? "Ronny Deila m'aimait bien, mais..."

Léandre Kuavita prend de plus en plus de place au Standard. Le jeune milieu de terrain a convaincu Ivan Leko.

Alors qu'il avait saisi sa chance en début de saison, Léandre Kuavita a sauté du onze de base pour cinq matchs à partir du Clasico perdu 3-0. Cinq matchs durant lesquels le Standard a souffert défensivement. Il est donc revenu dans l'entrejeu et n'a plus lâché sa place, contribuant par son abattage aux bons résultats des dernières semaines.

Tout n'a pourtant pas été simple pour lui au club ces dernières saisons. Lancé dans le grand bain (pour quelques minutes seulement) par Ronny Deila, l'international U19 a été prêté au Genoa pour six mois et est revenu au sein du SL 16 en deuxième partie de saison dernière.

"Ronny Deila m'aimait beaucoup, mais ça change d'un coach à l'autre. Peut-être que sans m'en rendre compte, je me suis dit que j'avais signé un contrat pro, que j'étais dans le groupe et que je pouvais réclamer des minutes, mais un jeune doit être patient" avoue-t-il en conférence de presse.

La rigueur d'Ivan Leko

"Ça m'a beaucoup appris au niveau de la discipline, j'ai dû me poser pour relativiser, me dire que j'avais encore plein de choses à apprendre, regarder les anciens, prendre soin de mon corps" explique le milieu de terrain de 20 ans.

La rencontre avec Ivan Leko lui a fait beaucoup de bien : "Il me conseille, me parle beaucoup, me fait confiance. Même si je rate certaines choses, il reste derrière moi. Et il n'y a pas que lui : tout le staff fait de même. Ca fait du bien de ressentir cette confiance, je sais ce que je peux apporter. Ivan a instauré ce niveau d'intensité qui nous fait du bien. C'est désormais plus facile pour reproduire tout cela en match".