Officiel : sans contrat depuis six mois, Sergio Ramos retrouve un club...et rappelle un sale souvenir à Thibaut Courtois

Sergio Ramos était sans club depuis la fin de son aventure au FC Séville. Mais il ne raccroche pas encore les crampons.

C'est avec une grande émotion que Sergio Ramos avait pris congé du FC Séville il y a six mois, à l'issue de son deuxième passage. Une belle manière de boucler la boucle dans le club qui l'a formé et révélé, lui ouvrant ainsi les portes du Real Madrid à l'issue de sa première saison, il y a près de 20 ans.

Sans club depuis six mois, il semblait se diriger à 37 ans vers une fin de carrière. Mais l'emblématique défenseur espagnol en a encore sous le coude. Il vient en effet de retrouver de l'embauche.

Ramos a signé un contrat d'un an dans le championnat mexicain, du côté de Monterrey. Il s'agit de sa première aventure dans une compétition non européenne.

Un maillot déjà collector

L'ancienne star du Real Madrid a frappé fort pour son arrivée : il s'est présenté à ses nouveaux supporters avec un maillot floqué du numéro 93. Une référence au but marqué à la 90+3e minute pour mener le Real Madrid vers sa dixième Ligue des Champions en 2014.

Sans doute le but le plus important de la carrière de Sergio Ramos. Son coup de tête sur corner avait permis au Real d'accrocher les prolongations et d'y vaincre l'Atletico. Présent dans les buts des Colchoneros, Thibaut Courtois en a longtemps fait des cauchemars mais s'est depuis rattrapé en remportant la C1...avec le Real Madrid.