🎥 Service minimum pour Bruges qui assure l'essentiel avant de recevoir l'Atalanta

Avant le grand rendez-vous de mercredi en Ligue des Champions, le Club accueillait OHL avec les trois points en ligne de mire.

Bruges n'a plus gagné depuis cinq rencontres (toutes compétitions confondues). Après deux défaites et trois nuls, les Blauw & Zwart avaient à coeur de retrouver les joies de la victoire.

C'est mission accomplie. Gustaf Nilsson (31e) a permis de concrétiser la domination brugeoise, dans une partie à sens unique. Louvain a défendu avec ses armes mais plie finalement face à des Brugeois qui peuvent rebooster leur moral avant d'accueillir l'Atalanta en Ligue des Champions.

Côté visiteurs, on notera que Thibaud Verlinden a vu rouge et laissé Louvain terminer à dix. Pour sa première semaine dans son nouveau club et sa première titularisation, le médian a été exclu avant l'heure de jeu (53e).

Bruges assure donc l'essentiel et fait le plein de points, et on l'espère de confiance, avant le gros rendez-vous de mercredi en Ligue des Champions, face à l'Atalanta de Charles De Ketelaere.