🎥 Deux cadeaux en deux minutes : Eupen lance une après-midi catastrophe contre le Lierse, premier assist pour un jeune espoir du Standard

Eupen s'est incliné 1-3 contre le Lierse. Un match marqué par une certaine fébrilité défensive de chaque côté.

Le weekend dernier, Eupen a retrouvé le sourire en décrochant sa première victoire en six matchs contre Lommel (3-2). Pour cette nouvelle rencontre au Kehrweg, l'Alliance comptait bien engranger un six sur six pour encore un peu plus laisser la zone rouge derrière elle.

Les troupes de Mersad Selimbegović recevaient aujourd'hui le Lierse, qui voulait conforter sa place dans le top 6. Un adversaire qui est venu déballer le premier cadeau offert par Eupen. Les Pandas ont mis les visiteurs dans le confort avec une affreuse relance pour inviter le Lierse à ouvrir le score (58e, 0-1). On notera le premier assist de la saison pour Noah Mawete, un jeune joueur de 19 ans prêté par le Standard.

Trop heureux de ce présent, les Lierrois ont eux aussi été généreux envers leurs adversaires avec une sortie de balle très nonchalante pour permettre à Eupen d'égaliser deux minutes plus tard (30e, 1-1).

🎁 | La KAS Eupen et le Lierse semblent avoir prolongé la période des cadeaux. 🫣🤝 #EUPLIE pic.twitter.com/i8TESxjpFd — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 9, 2025

Le Lierse s'est repris, pas Eupen

Score de parité au repos, un équilibre rapidement bouleversé en début de deuxième mi-temps, avec deux buts en cinq minutes pour permettre au Lierse de s'offrir un deuxième acte assez tranquille, bien aidé par les espaces béants laissés par les locaux (55e, 1-3).

FT | Le Lierse s’installe provisoirement dans le top 6️⃣. 😌🙌 #EUPLIE pic.twitter.com/xH6v7vk06E — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 9, 2025

Eupen a mangé son pain noir jusqu'au bout avec l'exclusion d'Amadou Keita à dix minutes de la fin du temps réglementaire. 1-3, score final : les Germanophones restent six points au-dessus des U23 de Genk mais pourraient être dépassés par plusieurs de leurs adversaires du bas de tableau.