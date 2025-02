Albert Sambi Lokonga reviendra-t-il à Arsenal ? Le Verviétois évoque son avenir

Albert Sambi Lokonga se projette sur son avenir. Le Diable Rouge espère bien rester en terre andalouse.

Albert Sambi Lokonga est dans une bonne situation du côté de Séville. Le joueur formé à Anderlecht enchaîne les titularisations et devient un véritable titulaire indiscutable.

"Je vois mon arrivée à Séville comme quelque chose de positif car je joue énormément. J'ai aussi réussi à atteindre un bon niveau", explique le joueur qui appartient toujours à Arsenal dans une interview accordé à DAZN.

Le Verviétois espère rester en Andalousie la saison prochaine : "J'espère pouvoir rester ici encore trois ou quatre ans, car c'est un club qui me permettra de grandir et d'atteindre un haut niveau. Je me sens vraiment bien ici, mais nous verrons ce que l'avenir me réserve."

Ce week-end, le joueur belge est absent pour la première fois de l'effectif des Sévillans depuis un moment. La raison ? Sambi Lokonga s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'un entraînement. Espérons pour lui que sa blessure ne traîne pas trop en longueur.