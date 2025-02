Le Club de Bruges en recherche de son second souffle avant la Ligue des Champions ? Nicky Hayen nerveux : "S'ils ne veulent pas coopérer..."

Moins de matches au calendrier ? Ce sujet est assez récurrent surtout ces derniers temps. Le Club de Bruges milite pour abaisser le nombre de rencontres en Pro League.

Les clubs belges amenés à évoluer en Coupe d'Europe sont inévitablement amenés à faire des choix : jouer chaque rencontre à fond n'est tout simplement pas possible. Une situation qui posait déjà problème la saison passée au Club de Bruges : la Pro League n'avait pas accepté le report du match alors que le Club devait affronter la Fiorentina en Conférence League.

Frustrés, les Blauw en Zwart se sentent impuissants cette saison encore. Nicky Hayen est apparu assez nerveux contre Louvain, donnant notamment un coup de pied dans le banc de touche à la fin du match.

Son équipe joue moins bien, et l'entraîneur en connaît les raisons. Il ne veut toutefois pas passer pour celui qui se cherche des excuses : "Nous savons à quel point c’est intense, et nous essayons de nous préparer dans les meilleures conditions possibles pour la Ligue des Champions. S’ils ne veulent pas coopérer, très bien, c’est leur choix. Nous acceptons la décision et continuons" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Contre OHL, Hayen a notamment choisi de laisser deux cadres au repos : "Jashari a joué huit matchs d’affilée. Talbi a énormément donné lors des deux derniers matchs. Regardez tous ses sprints à haute intensité. C’est vraiment intense".

Les locomotives de notre football comme le Club de Bruges ont assurément de gros noyaux face à ce genre de situations. Mais l'obligation de résultats ne rend la pression que plus grande.