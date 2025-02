Le public d'Anderlecht a gentiment chambré celui de l'Antwerp, mais les tensions sont restées au vestiaire du Bosuil

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On s'attendait à des retrouvailles tendues. On a eu droit à un match plein de respect entre Anderlecht et l'Antwerp, même si ça s'est naturellement chambré en tribunes.

Après le scénario de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique, on se demandait quelle ambiance nous attendait au Lotto Park pour ce nouveau duel entre le RSCA et l'Antwerp. Denis Odoi était absent de la feuille de match, ce qui réglait la question de ses retrouvailles avec les Mauve & Blanc. Pour le reste, on a compris après quelques minutes que les 22 acteurs tenaient à calmer le jeu. Quand Tjaronn Chery rendait un ballon de manière très fair-play à Coosemans à la 5e minute de jeu, et était applaudi chaleureusement pour son geste par le public local, les choses semblaient sur la bonne voie. Cela n'a pas empêché quelques fautes "de métier" côté anversois, et notamment pas mal de nervosité dans le chef de Gyrano Kerk, si impressionnant en Coupe. Le Surinamais s'était peut-être inutilement mis la pression avec ses déclarations d'après-match au Bosuil : chacun de ses ballons perdus était fêté par le stade. La seule référence directe aux événements de la demi-finale est au final venue des tribunes : en réponse à un chant des supporters de l'Antwerp, le public du Lotto Park a scandé le nom... de Théo Leoni. Pas pour réclamer sa montée mais bien sûr pour évoquer le carton rouge "provoqué" par le joueur depuis le banc en faisant "péter les plombs" à Odoi. Au final, c'est peut-être cette retenue qui a fini par coûter à l'Antwerp son match : les Anderlechtois ont semblé dans un fauteuil, et leurs artistes ont pu s'exprimer sans difficulté. Et quand c'est le cas, le RSCA est l'une des meilleures équipes de Belgique...