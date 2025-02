Les efforts payent ! Un premier accomplissement pour Jorthy Mokio, tout proche de battre un record de Clarence Seedorf

Pur produit de la formation de La Gantoise, Jorthy Mokio attirait déjà la curiosité des grands clubs européens. Alors qu'il n'avait que 15 ans, le Barça et le Bayern Munich voulaient le signer.

Voulant continuer sa progression ailleurs, le jeune prodige avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec La Gantoise. Convaincu par le projet sportif de l'Ajax, Mokio avait choisi de s'engager librement avec le club néerlandais jusqu'en 2027.

Grande nouvelle pour lui aujourd'hui : le grand espoir belge, qui évolue habituellement avec les U21, a vu son nom figurer dans le onze de départ d'un match d'Eredivisie, à l'occasion de la rencontre de l'Ajax face au Fortuna Sittard. Il devient ainsi le deuxième plus jeune joueur à démarrer une rencontre pour l'Ajax, seulement devancé de trois jours par la légende Clarence Seedorf.

16 - Jorthy Mokio (16 years and 346 days) will become the second-youngest starting player for @AFCAjax in the @eredivisie, only behind Clarence Seedorf (16y, 343d). Star. pic.twitter.com/PqcIxar50x