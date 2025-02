Reçu 18 sur 18 : l'Union SG ne s'arrête plus et garde le rythme derrière Bruges et Genk



Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Les Bruxellois prolongent leur folle série après avoir enregistré une victoire précieuse sur le terrain du KVK, et restent au contact de Genk et Bruges, le duo de tête. KV Courtrai 1-2 Union SG Revivre L'Union SG réalise un beau 18 sur 18 en Jupiler Pro League après s'être de nouveau imposée sur le score de 1-2, cette fois c'est Courtrai qui en a fait les frais. Les Bruxellois restent ainsi dans le sillage de Genk et du Club de Bruges au classement. Courtrai, qui a désespérément besoin de points en Jupiler Pro League, voyait les visiteurs ouvrir le score via Mohammed Fuseini (34e) suite à une belle offensive et une passe décisive d'Ivanovic, le tout ponctué par une célébration spectaculaire du Ghanéen. Great finish & great celebration. 🇬🇭 pic.twitter.com/qXpSKX7GoB — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 9, 2025 En seconde période, c'est à nouveau l'Union qui se montrait d'abord la plus dangereuse. Courtrai tentait de mettre la pression mais les visiteurs doublaient alors le score. Une tentative de Charles Vanhoutte (66e) mal anticipiée par le gardien Ilic permettait à l'Union de doubler le score. Dans les derniers instants du match, Courtrai tentait encore de revenir mais les hommes d'Yves Vanderhaeghe semblaient ne plus vraiment y croire. Le nouveau venu Jean-Kevin Duverne parvenait cependant à sauver l'honneur dans les arrêts de jeu. Le but de Courtrai a rendu la situation tendue pendant un moment, mais l'Union restait solide et réalise une belle série de 18 sur 18 en Jupiler Pro League.



