Le tour d'Europe des Belges : Quelles ont été les prestations des Diables à l'étranger ?

A l'approche de la première sélection de Rudi Garcia, il est important de prester en club afin de prétendre à une place dans les 23 joueurs repris.

LaLiga

Lukebakio : L'ailier de Séville a joué 90 minutes dans la défaite des siens 1-4 face au FC Barcelone. Impuissant face à l'armada catalane, il n'a pu que constaté les dégâts. Il enchaine malgré tout son 10ème match complet de suite en championnat.

Courtois : Dans un match où il n'a rien eu à faire, notre pieuvre nationale s'est retournée une fois sur une astucieuse panenka de Julian Alvarez. L'ultra domination du Real a plus permis à son homologue Oblak de s'illustrer. Dans le même match, à l'Atlético, Witsel n'est pas monté au jeu.

FA Cup

Faes : Auteur d'un excellent retour sur Garnacho lorsque son équipe menait 1-0, le défenseur de Leicester n'a malheureusement pas pu empêcher la remontée de Manchester United dans les dernières secondes.

Ramazani : Titulaire et 90 minutes sur la pelouse, le jeune ailier a manqué d'égaliser à 1-1 avec une belle frappe du gauche stoppée par le gardien. Leeds s'incline 0-2 face Milwall.

De Bruyne : Notre capitaine est monté au jeu 20 minutes et a offert la victoire à City avec un superbe but 7 petites minutes après son entrée. Les hommes de Guardiola se sont fait peur mais s'imposent 1-2 face à Leyton Orient. A noter que Doku ne faisait pas partie du déplacement.

Bassette : Monté à l'heure de jeu pour Coventry, le score étant déjà de 1-3, l'attaquant n'a pu que constater les dégâts de cette défaite 1-4 contre Ipswich.

Castagne : Le latéral droit de Fulham a joué 90 bonnes minutes permettant en partie de l'emporter face à Wigan sur le score de 2-1.

Tielemans : Régulateur au milieu de terrain, le médian a maintenu l'équilibre d'Aston Villa dans cette belle victoire contre Tottenham.

Lukaku : Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges s'est montré discret avec Naples ce week-end. Sorti à la 70ème, il n'aura pas marqué le match face à l'Udinese de son empreinte. Ngonge est rentré dans la même minute sans pouvoir amener la différence. Score final un partout.

Keita : Face à Cagliari, l'ancien médian de l'Antwerp a réalisé une rencontre correcte. Il a été remplacé peu avant l'heure de jeu, juste après le premier but encaissé laissant place à un choix plus offensif pour tenter de revenir au score. Il n'a donc pu que regarder la fin du match et la défaite de Parme depuis le banc.

Saelemaekers : Pourtant en bonne forme ces dernières semaines, l'ailier de la Roma a débuté le match contre Venezia sur le banc. Monté au jeu à la mi-temps, il s'est procuré quelques phases intéressantes mais sans plus. La Roma a quand même su concrétiser sa domination via un penalty de Dybala. Victoire 1-0 des hommes de Claudio Ranieri. Ce match était également l'occasion de voir un jeune défenseur belge à l'oeuvre. Joel Schingtienne est monté 35 minutes du côté de Venezia, sans pouvoir changer le fil du match.

De Winter : Le défenseur du Genoa n'a pas joué ce week-end pour cause d'un trop grand nombre de cartes jaunes. Il n'a donc pu que constater depuis les tribunes, le match nul des siens face au Torino.

De Ketelaere : Titularisé face à l'Hellas Vérone, l'attaquant s'est montré décisif avec une frappe sur le poteau bien suivie par Retegui pour l'ouverture du score. Le match a ensuite déroulé pour l'Atalanta avec un score de 4-0 à la pause. Le match étant plié, De Ketelaere a été remplacé à la mi-temps. Peut-être dans le but de le reposer avant qu'il ne retrouve ses anciennes couleurs du Club de Bruges en Ligue des Champions, ce match ayant lieu 4 petits jours plus tard.

Mbangula / Van der Brempt : Como - Juventus était l'occasion de voir s'affronter deux Belges. Tous deux sur le banc, Mbangula est rentré à 25 minutes du terme et a apporté sa vitesse et sa technique sur le flanc de la Juve. Van der Brempt, lui, est monté au jeu à la 73ème avant de céder sa place 6 minutes plus tard à cause d'une blessure. La Juve s'impose finalement 1-2 sur un penalty de Kolo Muani.

Fofana : Sorti du banc à quinze minutes du terme, l'ailier virevoltant a offert un assist à Rayan Cherki sur le troisième but de la victoire 4-0 de Lyon contre Reims.

Stassin : Titulaire avec Saint-Etienne, l'ex-Anderlechtois n'a pratiquement pas touché de ballons. Il faut dire que Rennes a monopolisé le cuir forçant les Verts à défendre presque tout le match. Stassin est remplacé à la 76ème minute. Dans le même match, côté Rennais, on peut se montrer satisfait de l'entrée du jeune belge et ex-joueur du Cercle de Bruges, Kazeem Olaigbe. Il est à la base du 2ème but des visiteurs.

Meunier : Cueilli à froid face au dernier, Le Havre, Lille perd de précieux points. Meunier a tenté de beaux centres sans que ça finisse au fond. Sale semaine pour les Lillois. Après l'élimination en Coupe de France, ils sont défaits 1-2 face à la lanterne rouge.

Openda / Van Der Heyden : Dans ce match Leipzig - St Pauli, on a pu voir deux Belges à l'oeuvre. Lois Openda monté au jeu à la 73ème et Van Der Heyden sorti à l'heure de jeu pour les visiteurs. Un match maitrisé par les locaux et une victoire 2-0. Vandevoordt et Vermeeren sont restés tout le match sur le banc.

Batshuayi / Theate : Fraichement arrivé de Galatasaray, Batshuayi a joué son premier match de championnat sous ses nouvelles couleurs de Francfort. Remplacé à l'heure de jeu, il n'a malheureusement pas su débloquer la situation. En défense, Theate a été l'auteur d'un match très solide permettant aux siens de repartir avec un point de Monchengladbach.

Duranville : Monté pour les cinq denrières minutes face à Stuttgart, le flanc n'a pas vraiment su apporter quelque chose et a été forcé d'accepter la défaite de Dortmund 1-2.

Bornauw / Vranckx : Les deux joueurs sont montés dans le temps additionnel dans le but de garder un précieux point face au dauphin du Bayern, le Bayer Leverkusen. Wolfsburg, avec ce point, gagne deux places et se retrouve à la 9ème position au classement.

Lynen : Le milieu a tenté de maintenir le Werder Brême le plus longtemps possible dans le match mais le rouleau compresseur bavarois est au-dessus. L'ancien unioniste ne peut que constater la supériorité adverse et la défaite 3-0.

Liga Portugal

Debast : Dans le match de tête entre Porto et le Sporting, les deux équipes se neutralisent 1-1. Debast est monté après 23 minutes suite à la une blessure d'un coéquipier. Il n'a malheureusement pas pu empêcher l'égalisation de Porto dans le temps additionnel.