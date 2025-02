Rudi Garcia réaffirme l'un de ses principes clairs : "Mais à la fin, c'est moi qui décide et personne d'autre"

Rudi Garcia se rapproche de sa grande première à la tête des Diables Rouges, prévue dans un peu plus d'un mois. Le sélectionneur a donné une nouvelle interview, réaffirmant son approche vis-à-vis des cadres.

Rudi Garcia aura des égos à gérer au sein du noyau des Diables Rouges, et il le sait. Mais l'homme qui a connu des Cristiano Ronaldo, Francesco Totti et Mohamed Salah n'est pas inquiet à l'idée de travailler avec Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.

Interviewé par Pickx Sports, Garcia a répété ce qu'il avait assuré dès sa prise de fonctions : "Tous ces joueurs ont un point commun, c'est qu'ils sont faciles à "driver". Il faut être franc et honnête avec eux, ne pas leur dire que du positif car je crois qu'assez de gens les brossent déjà dans le sens du poil", déclare le nouveau sélectionneur des Diables.

Garcia veut écouter les cadres

"Ils ont besoin d'entendre ce que pense leur sélectionneur. Mais ils ont aussi du vécu et donc des choses à donner au coach, par exemple sur la façon dont ça s'est passé auparavant et ce qui pourrait s'améliorer, sur ce qui se passe en club. C'est une richesse d'échange", estime Rudi Garcia.

"Un bon manager est un manager qui écoute, donc on va les écouter. À la fin, c'est moi qui prendrai les décisions et personne d'autre, ça, ça ne change pas (sourire). Mais je pense que dans l'échange, il y a moyen de faire de belles choses", assure-t-il.

"Quand on a des joueurs de cette trempe-là en équipe de Belgique, il faut s'appuyer sur eux et je pense qu'ils rendront à cette équipe nationale tout ce qu'elle a pu leur offrir depuis le début de leur carrière". On ne demande qu'à voir, et ce dès le barrage de mars prochain contre l'Ukraine !