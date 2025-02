Un analyste, pas tendre avec l'arbitrage belge, propose une solution : "Ils ne savent plus lire le jeu"

Marc Degryse s'est de nouveau exprimé vivement au sujet des décisions controversées de la VAR de la semaine dernière. Selon lui, on parle trop souvent des arbitres et pas assez du jeu en lui-même.

Marc Degryse faisait notamment référence aux critiques de Jonas De Roeck après l'expulsion d'Odoi. "De Roeck a qualifié l'arbitrage de 'bizarre' et voulait écouter les enregistrements audio", rappelle-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Deux jours plus tard, Besnik Hasi était furieux après le match KV Malines- La Gantoise, et il avait tout à fait raison."

La décision du VAR concernant le but refusé de Gambor a particulièrement été difficile à digérer. "Ils ont mis dix minutes à sortir une ligne totalement tirée par les cheveux", déclare Degryse. "Tout le monde a vu que c'était hors-jeu. Deux points ont été volés au KV Malines, et dans la lutte pour le maintien, cela peut s'avérer très cher".

D'autres moments controversés ont également suscité des critiques. "Chris Coleman a jugé le carton rouge pour Verlinden injustifié, et je suis d'accord", affirme Degryse. "Un carton jaune aurait suffi. Coleman a dit que les arbitres doivent apprendre à lire le jeu, et je suis totalement d'accord aussi. Le penalty accordé à Genk contre le Cercle n'était pas non plus un penalty selon moi. Il n'y avait aucune raison pour que la VAR s'en mêle."

Selon Degryse, la VAR intervient trop souvent sans réelle nécessité. "La VAR joue trop les policiers", estime-t-il. "Ils se cachent derrière 'Oui mais, il y a eu contact'. Mais ce n'est pas suffisant. Cela se produit dans toute l'Europe. Même dans le derby entre l'Atlético et le Real Madrid, un penalty injuste a été sifflé à cause d'un 'contact'."

La solution ? Selon Degryse, la VAR doit mieux évaluer si une faute est suffisamment grave. "Se référer toujours au 'contact' est une solution de facilité", conclut-il. "Les arbitres et la VAR doivent être capables de lire le jeu et de comprendre quand une action constitue réellement une faute."