Anderlecht a recruté un joueur à l'ADN purement "Mauve"

Anderlecht a fait une bonne affaire pendant le mercato hivernal, tout le monde au club en est déjà convaincu. Lucas Hey a clairement le style maison.

Cela faisait un moment que les supporters d'Anderlecht n'avaient pas vu ça : un défenseur qui peut monter avec le ballon au pied. Contre l'Antwerp, Hey a dribblé quelques fois vers le milieu de terrain, contribuant ainsi à la construction depuis l'arrière.

Ce n'était pas le cas jusqu'ici cette saison car Zanka, Simic et Adryelson ne sont pas vraiment les footballeurs les plus techniques. Hey possède ces qualités que les supporters du Lotto Park affectionnent tant, faisant un peu penser à Zeno Debast.

Et en réalité, il n'a pas encore utilisé pleinement son arme la plus efficace du point de vue de la construction. Comme il doit actuellement jouer à gauche en défense, il tourne toujours vers son pied droit. Cependant, avec ce pied droit, il possède également une très bonne passe en profondeur, qu'il n'a pas encore eu l'occasion de montrer.

Vertonghen et Hey ensemble ?

Il faudra attendre le retour de Jan Vertonghen pour cela. A priori, et s'il est rétabli à 100%, Vertonghen prendra la place de Hey et les deux hommes offriraient un duo d'une élégance plus vue depuis longtemps à Anderlecht - du moins si Hubert le décide, car avoir un roc comme Simic ou Adryelson a aussi ses avantages.

D'un défenseur, on attend bien sûr en premier lieu qu'il puisse défendre. Là aussi, à Neerpede, ils sont confiants. Hey est à l'aise dans ses gestes défensifs, même s'il recherche généralement la solution par le jeu. Il est solide avec le ballon et a confiance en ses compétences, même si cela l'amène à prendre des risques. Bref : tout ce qu'on aime au Lotto Park.