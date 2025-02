Cristiano Ronaldo va annoncer une grande décision concernant son avenir !

L'attaquant portugais compter prolonger l'aventure d'un an avec son club Al-Nassr, d'après une source proche.

40 ans, un chiffre qui ne fait pas peur à Cristiano Ronaldo. CR7 a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Toujours fidèle à ses habitudes, la légende du football a marqué contre Al-Fayha en championnat, portant le total de buts de sa carrière à 924.

Son désir étant de rester au moins une saison de plus, Ronaldo va prolonger son contrat jusqu'en juin 2026, selon une source proche du club saoudien. Même si aucun accord n'a été signé pour le moment, la source indique : "Une annonce sera faite dans les prochains jours".

Une prolongation qui semble logique, le joueur ayant déclaré l'été dernier en interview : "Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien". Ce sera probablement le dernier club de sa carrière, lui qui est passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

L'objectif de Cristiano Ronaldo est clair : le Portugais veut jouer la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour rappel, l'ailier avait rejoint Al-Nassr fin 2022.

Depuis son arrivée, Cristiano Ronaldo a remporté un titre avec Al-Nassr, à savoir la Coupe Arabe remportée en août 2023.