Il n'a que 16 ans, mais espère convaincre Rudi Garcia : "Son objectif ? Le Mondial 2026"

Jorthy Mokio a fait ses débuts en Eredivisie le week-end passé, et a déjà de l'ambition. Rudi Garcia le tient-il déjà à l'oeil ?

Jorthy Mokio est probablement l'un des jeunes joueurs belges les plus prometteurs de sa génération. Formé à La Gantoise, le défenseur central avait tenu la Belgique en haleine concernant son avenir et optait finalement pour l'Ajax Amsterdam.

Rapidement, Mokio y gravissait les échelons, intégrant le Jong Ajax cette saison et se retrouvant même en équipe A dès le mois d'août pour les préliminaires européens. Après deux apparitions en Europa League, il a fait ses débuts en Eredivisie ce week-end, devenant le second plus jeune joueur de l'histoire de l'Ajax en championnat.

On ignore si Mokio continuera son bout de chemin avec l'équipe A ou retrouvera le Jong Ajax, mais l'appétit vient en mangeant. "L'objectif, c'est de grappiller le plus de minutes possibles", affirmait-il après la rencontre.

En mars prochain, il semble quasi-impossible que Rudi Garcia appelle Jorthy Mokio avec l'équipe A : il devrait retrouver les U19 voire les U21 avec lesquels il a fait ses débuts en septembre dernier. Mais l'Ajacide ne s'empêche pas de rêver.

"Je ne sais pas s'il sera sélectionné avec les Diables Rouges le mois prochain, mais il y pense certainement", a déclaré son père, Thierry, dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Depuis deux ans, il me parle de la Coupe du Monde 2026. Il vise ce tournoi".

Mokio a des origines congolaises, mais bonne nouvelle : il choisira certainement la Belgique. "Il est fier de ses racines africaines, mais il n'est jamais allé au Congo. Il a un lien fort avec l'équipe nationale belge. Il en fait partie depuis les U15, où il portait le brassard de capitaine", pointe Thierry Mokio.