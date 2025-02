L'adaptation tactique d'Ivan Leko à Westerlo, une première approche pour déjà préparer la prochaine saison du Standard ?

En seconde période, à Westerlo, Ivan Leko a fait passer son Standard en 4-4-2. Une adaptation tactique qui n'a pas porté ses fruits, mais qui tend vers l'organisation idéale imaginée par le T1 croate en bords de Meuse. Un premier test en vue de la saison prochaine ?

Ce dimanche soir, le Standard et son habituelle assise défensive ont été balayés sur la pelouse de Westerlo (4-2). Fidèle à son onze de base, Ivan Leko avait aligné la même équipe que lors des deux derniers matchs, sans évidemment compter le poste de gardien occupé pour la première fois par Gavin Bazunu.

Ivan Leko a tenté la défense à 4, sans réel succès

Une mise en place tactique qui, cette fois, n'a pas fonctionné, et qui a poussé l'entraîneur croate a réaliser quelques ajustements, qui n'ont pas payé non plus malgré de jolis mouvements, pour entamer la seconde période. "On est passés à 4 derrière en deuxième mi-temps pour fermer les espaces, mais on n'a pas su trouver la solution pour leur faire mal" commentait d'ailleurs Dennis Ayensa après la partie.

Avec les sorties de Karamoko et Bulat pour O'Neill et Lazare Amani, c'est donc en 4-4-2 que le Standard a disputé la seconde période. Marlon Fossey occupait le poste de latéral droit, Henry Lawrence était de l'autre côté, tandis que Hautekiet et Dierckx composaient la défense centrale. Pour sa part, Ilay Camara évoluait un cran plus haut sur le terrain, en qualité d'ailier gauche. Le milieu de terrain était ainsi renforcé avec O'Neill, Kuavita et Lazare, qui devait profiter de l'espace à droite pour s'infiltrer.

Une première approche pour la saison prochaine ?

Une adaptation tactique qui n'a pas fonctionné, mais avec laquelle Ivan Leko s'est rapproché de son "onze de rêve", en bords de Meuse, lui qui déclarait encore il y a quelques semaines, avant la fin du mercato hivernal et sans tenir compte des blessés. "Si je voulais avoir la vie facile, je jouerais en 4-4-2 avec Marlon (Fossey), Bosko (Sutalo), Attila (Szalai) et Soule' (Doumbia) derrière. Je mettrais Camara à droite, O'Neill et Sotiris (Alexandropoulos) au milieu, Djukanovic à gauche. Et je mettrais Bulat en soutien de Zeqiri. C'est la meilleure équipe sur papier."

Le T1 a toujours répété rechercher le meilleur équilibre et la meilleure équipe collectivement, ce pourquoi il n'a jamais couché ce onze de base au Standard. Avec des moyens très limités en début de saison, Ivan Leko a fait dans le pragmatisme pour éviter les catastrophes.

Mais le Croate, qui a écarté l'approche de La Gantoise et qui compte donc bien rester à Sclessin, pourrait s'adapter pendant l'été, où il aura bien plus de joueurs à sa disposition pour commencer la préparation que douze mois auparavant, afin de tendre vers son organisation idéale. Ce passage à 4 était-il une première (ou une nouvelle) approche pour la saison prochaine ? Réponse dans les semaines à venir, probablement.