Le Bayern Munich de Kompany reçoit une drôle d'interdiction pour son match de Ligue des Champions

Cette semaine, le Bayern Munich se déplace au Celtic Glasgow. Un match que les Bavarois devront disputer avec leur second jeu de maillots, et ce alors que leur adversaire joue en vert.

Le Celtic Glasgow reçoit le Bayern Munich cette semaine en barrages de la Ligue des Champions. Un match que les Ecossais joueront dans leurs couleurs traditionnelles, à savoir un maillot vert. En théorie, rien ne s'oppose donc à ce que les Bavarois jouent en rouge.

Mais BILD rapporte ce mardi que le Bayern devra jouer avec son second ou son troisième jeu de maillots. En cause : un premier jeu de maillots dont les couleurs ne contrastent pas assez. Le sponsor noir imprimé sur le mailllot rouge ne passerait pas bien à la télévision, et aurait donc été interdit par l'UEFA.

Un arrangement aurait pu être trouvé : pour les matchs européens, les sponsors auraient pu être imprimés en blanc. Mais ces maillots spéciaux pour l'Europe ne seront pas prêts à temps, et le Bayern va donc devoir jouer avec son second maillot.

Notons que ce n'est pas la première fois que ces maillots du Bayern Munich font polémique. En effet, cette association de couleurs, rouge et noir, ne plaît pas au public bavarois, qui estime que les "vraies" couleurs de l'équipe sont le rouge et le blanc.

Probablement pas de quoi perturber la préparation de ce match pour Vincent Kompany, qui n'a pas droit à l'erreur dans ces barrages après avoir loupé le top 8 en Ligue des Champions.