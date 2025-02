Le KV Malines réclame des "excuses publiques" de la part de l'arbitrage après le fiasco du VAR face à Gand

Après un but validé pour La Gantoise au terme d'interminables minutes de vérification vidéo, le KV Malines a publié un communiqué. Pas de réclamation de la part des Sang & Or, mais une prise de position claire.

On s'attendait à une réaction du KV Malines après que le Département arbitral ait reconnu, ce lundi, que la décision du VAR avait été prise via une ligne tracée trop lentement et de manière incorrecte. Une décision qui aurait plus que probablement été la même au final si la technologie avait fonctionné correctement, mais la forme n'a pas été mise par l'arbitrage vidéo.

Cela n'a donc pas manqué : le Kavé a réagi ce mardi soir via un long communiqué. Pas pour déposer réclamation auprès de la commission d'arbitrage : le club prend acte de la décision d'accorder le but, mais tenait tout de même à communiquer.

"Le KV Malines souhaite exprimer son mécontentement face à la décision controversée du VAR et à la déclaration du Département arbitral. Les Sang & Or soulignent que la décision a eu un impact majeur sur leur position au classement et sur le déroulement ultérieur de la compétition. Le club trouve la déclaration du département arbitral incroyable", lit-on.

"Le club demande à la fédération de football d'investir dans une meilleure technologie pour permettre des décisions plus rapides et plus précises. Et surtout, de communiquer clairement et de manière transparente avec les supporters dans les stades sur les décisions prises.

Nous pouvons clairement accepter que les arbitres sont humains et peuvent faire des erreurs. Nous tenons à souligner que l’accumulation d’erreurs a déjà causé beaucoup de problèmes à notre club cette saison. Imaginez cette situation se produisant à la fin d’un match décisif pour le championnat. Et alors ?

La façon dont le Département arbitral a communiqué hier, de manière sèche et factuelle, sur la bonne décision, montre peu d'empathie. Une attitude plus humaine envers les clubs, les joueurs, les employés et les supporters aurait été ici souhaitable", conclut le communiqué.

"Nous n’engagerons pas de procédures inutiles (...) Excuses ou pas, nous allons redresser la tête. En cette période difficile, serrant les rangs, nous en sortirons plus forts. Nous l’avons fait plusieurs fois dans notre histoire et nous le ferons à nouveau maintenant".