Faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia ne se posera pas de questions, mais...

Kevin De Bruyne traîne la patte. Décisif contre Leyton Orient, il ne paraît pas assez en forme pour impacter les grands rendez-vous.

Titulaire et capitaine contre le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a offert une prestation un peu triste. Aucune passe vraiment dangereuse, 19 pertes de balle, un temps de retard dans ses prises de décision et peu d'impact sur le jeu de Manchester City : KDB est sorti tête basse à la 84e, conscient qu'il doit mieux faire.

Sur les réseaux, les critiques ont fleuri, notamment de la part de supporters belges inquiets. Alors que la première sélection de Rudi Garcia sera révélée dans environ un mois, De Bruyne est appelé à retrouver les Diables Rouges et à y jouer un rôle important. "Je n'ai pas besoin d'aller voir jouer Courtois, Lukaku et De Bruyne", lançait récemment Garcia dans une interview accordée à Pickx.

KDB n'est clairement pas à 100%

Ne dramatisons pas : les contre-performances récentes de KDB ont eu lieu face au top absolu - Chelsea, Arsenal, le Real Madrid. Avant cela, le bilan du Belge en 2025 était de 4 assists et un but en Angleterre, contre West Ham, Brentford, Ipswich et Leyton Orient. Quand le rythme du match n'est pas trop élevé, De Bruyne sait toujours se hisser au niveau de l'enjeu.

Mais en Ligue des Champions, le capitaine des Citizens n'a pas été décisif une seule fois cette saison. Un bilan catastrophique, mais logique : de blessure en blessure, De Bruyne ne revient jamais à 100%. Un KDB à 75% est assez bon pour certains contextes, mais pas pour viser l'excellence.

La question est : De Bruyne peut-il retrouver ces pourcents manquants d'ici au mois de mars ? Ironiquement, l'élimination potentielle en Ligue des Champions peut le soulager. Mais il est aussi possible qu'à 33 ans, la pente ne soit plus que descendante à partir d'aujourd'hui. Et c'est un problème, déjà, pour Rudi Garcia.

Car au poste de Kevin De Bruyne évolue notamment un garçon en très grande forme : Charles De Ketelaere, qui a déjà exprimé sa frustration de ne presque pas avoir pu jouer sous Tedesco. Un KDB à 75% de ses capacités doit-il être titulaire à ses dépens ? Et si De Bruyne voit son statut changer en sélection, l'acceptera-t-il ? Rudi Garcia a la réputation d'être un excellent manager humain, et c'est aussi ce qui a amené Vincent Mannaert à lui faire confiance. On compte sur lui !