Le CEO de l'Union Saint-Gilloise pousse un coup de gueule : "L'Europe aurait bien ri de nous"

L'Union Saint-Gilloise a frôlé la catastrophe cette semaine : le Stade Roi Baudouin a failli ne pas pouvoir accueillir le match de barrage d'Europa League face à l'Ajax. Heureusement, l'état du terrain s'est amélioré ce mercredi.

Mais malgré ce soulagement, Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise, a tenu à pousser un coup de gueule au micro de la RTBF. L'USG est en effet passée à un cheveu d'une petite catastrophe, en termes financiers et en termes d'image.

"Il y a eu pas mal de stress ces dernières heures", reconnaît-il. Ce mardi, l'UEFA comme l'Union réalisaient que le gazon du Stade Roi Baudouin était impraticable. "Heureusement, ce mercredi matin, l'état du terrain était bien meilleur".

Pour Bormans, ce n'est qu'un élément de plus à charge contre un Stade Roi Baudouin vétuste et inadapté au football en 2025. "C'est un problème structurel, dont les Diables Rouges ont également été victimes", souligne le CEO unioniste. "Il est plus que temps que les acteurs principaux se mettent à table".

Le Stade Roi Baudouin est la solution de fortune de l'USG en l'absence de stade aux normes, tout comme elle est celle du RSCA Futures qui a entre temps déménagé à Deinze. Personne n'en est satisfait - et même la fédération a décidé de partir en tournée dans les autres stades belges en 2025. Ce n'est pas un hasard.

"Il y a des choses qu’on ne peut pas arranger, comme l’état du stade. Ça coûte énormément d’argent. Mais si on ne peut pas trouver un accord entre une ville, une fédération et un ou deux clubs pour un terrain, je me pose vraiment des questions", regrette Philippe Bormans. L'image du football belge est en effet passée proche d'un nouveau désastre.

"Ca aurait pu être une catastrophe, financièrement et pour notre image. L'Europe aurait bien ri de nous", conclut Bormans. Une nouvelle fois, aurait-il pu ajouter.