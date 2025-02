Un immense contraste : Anderlecht a un sacré désavantage (?) dans un domaine vis-à-vis de Fenerbahçe

Anderlecht affronte le Fenerbahçe de José Mourinho ce soir. Un coach d'expérience, et ce n'est pas le seul élément du club stambouliote qui a déjà roulé sa bosse - au contraire des Mauve & Blanc.

En examinant rapidement la sélection de Fenerbahçe, on reconnaîtra rapidement quelques noms ronflants d'antan. Dusan Tadic (36 ans) a brillé à l'Ajax et auparavant en Premier League à Southampton. Le capitaine Edin Dzeko (38 ans !) a été pendant des années le coéquipier de Radja Nainggolan à l'AS Roma, et de Vincent Kompany à Manchester City.

En outre, on retrouve des noms tels que Skriniar (30 ans, ex-Inter et PSG), Fred (31 ans, ex-Manchester United), Kostic (32 ans, ex-Juventus et Francfort). Tous ces noms ont une solide expérience et un CV ronflant, et le contraste avec la sélection d'Anderlecht est immense. Dzeko, Fred et Skriniar totalisent ensemble plus de matchs en Ligue des Champions (152) que l'ensemble de la sélection d'Anderlecht réunie (142). L'ensemble de l'équipe de Fenerbahçe a disputé au total (928) plus du double de matchs que la sélection d'Anderlecht (461) dans toutes les compétitions européennes.

Vertonghen est là, et ce n'est pas un hasard

Dans ce contexte, on comprend que la présence de Jan Vertonghen dans la sélection de David Hubert n'est pas juste un symbole. Même sans monter au jeu, "Sterke Jan" amène une expérience rare chez les Mauves, par sa simple présence.

C'est surtout chez les nouveaux venus du Sporting que l'expérience européenne fait défaut. Adryelson, Simic et Huerta n'avaient pas joué une seule minute de football européen avant cette saison. Le défenseur central danois Hey a bien disputé quelques matchs la saison dernière en Conference League pour le FC Nordsjaelland, mais sans réelle pression.

On pourrait aussi parler, bien sûr, du décalage énorme entre David Hubert, qui vit sa première saison en tant qu'entraîneur principal... et José Mourinho, qu'on ne présente plus et qui a plus d'un tour dans son sac. Mais la jeunesse et la fraîcheur des Mauves peuvent aussi être de solides arguments contre un Fenerbahçe favori et sous pression à domicile...