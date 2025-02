"J'espère que j'y serai" : Hans Vanaken fait du pied à Rudi Garcia

Le Club de Bruges d'Hans Vanaken s'est imposé 2-1 contre l'Atalanta mercredi soir au stade Jan-Breydel. Le capitaine espère être appelé par Rudi Garcia.

Un plan de jeu bien élaboré, des consignes claires et une victoire au bout. Le Club de Bruges a remporté le match 2-1 face à l'Atalanta lors de ce barrage aller de la Ligue des champions. Une victoire qui offre un avantage d'un but avant de se rendre à Bergame pour le match retour.

Une tactique anti-Atalanta était prévue, selon Hans Vanaken. "Il fallait jouer fort contre cette Atalanta. Le match a été difficile, car ils ont joué haut et beaucoup en homme à homme. Je pense aussi que nous n'avons pas été suffisamment récompensés en première mi-temps.", a déclaré le joueur pour Het Nieuwsblad.

Concernant l'équipe nationale, Vanaken ne s'en cache pas : il aimerait être repris par le nouveau sélectionneur, Rudi Garcia. "Mon niveau est maintenant bon. Je ne connais pas encore assez bien le sélectionneur national, mais je pense qu'il devrait prendre son temps pour voir ce qu'il va faire avec l'équipe nationale. J’espère que j’y serai", a conclu le capitaine du Club.

Un penalty litigieux, mais un résultat positif

Évoquant le penalty litigieux, situé loin de l'action, Vanaken est revenu dessus : "Je me trouvais à 40 mètres. J'ai seulement entendu dire que c'était assez léger, mais nous aurions pu marquer le but plus tôt. 2-1 est bien sûr un bon résultat. Nous préférons y aller avec une longueur d'avance.", a reconnu le milieu de terrain.

Une succession de prestations de haut niveau qui devrait convaincre Rudi Garcia de le sélectionner pour les prochains matchs des Diables Rouges.