Les exploits de Nicky Hayen continuent : le coach de Bruges savoure après la belle victoire

Mercredi soir, après la victoire 2-1 face à l'Atalanta en match aller des barrages de la Ligue des champions, l'entraîneur Nicky Hayen a fait part de sa satisfaction.

Une performance qui a convaincu du monde : le Club de Bruges de Nicky Hayen s'est imposé 2-1 lors de ce match aller de barrage de Ligue des champions. L'ouverture du score était brugeoise, avec un but de Ferran Jutglà, suivi d'un penalty de Gustaf Nilsson dans le temps additionnel.

Fier de la prestation de ses hommes, Hayen a encensé toute l'équipe : "Je suis très fier de cette performance. Nous avons tout donné pour décrocher la victoire, nous avons joué avec beaucoup d'intensité et les avons forcés à l'erreur grâce à notre pressing élevé. C'est ainsi qu'est venu le premier but", a commenté l'entraîneur, rapporté par le journal La Dernière Heure.

Le Club de Bruges a créé beaucoup d'occasions, mais s'est fait punir sur l'égalisation. "Le point négatif de la première mi-temps a été le but encaissé, qui est tout de même tombé de nulle part", a souligné le coach. "En seconde période, nous avons continué à jouer de la même manière, mais cela a été un peu plus difficile en raison de la pression plus forte de l'Atalanta."

Pas encore qualifié, Hayen veut garder confiance pour le match retour, mardi prochain, à l'extérieur. "Cet avantage ne veut pas dire que nous sommes déjà qualifiés. Pour le match retour, nous devons simplement jouer de la même manière qu'aujourd'hui et voir s'ils vont ajuster leur jeu."

Récompensé de son match, Chemsdine Talbi a été élu Homme du Match face aux Bergamois.