Séjour prolongé au Standard ou retour à Genk ? Andi Zeqiri en dit plus sur son avenir

Andi Zeqiri rend de fiers services au Standard cette saison. Les Rouches pourront-ils se permettre de le garder ?

L'été dernier, Ivan Leko a dû se résoudre à laisser partir son duo d'attaque composé de Wilfried Kanga et Kelvin Yeobah, les deux hommes étaient seulement prêtés aux Rouches. Cette saison encore, la direction est passée par des locations pour constituer son nouveau duo en pointe.

Le club dispose d'une option d'achat concernant Andi Zeqiri, elle est estimée à un peu moins de trois millions d'euros. Un montant non négligeable vu la situation financière actuelle à Sclessin mais qui pourrait valoir le coup vu la saison du joueur. Le Suisse a déjà planté 9 buts et délivré 4 assists. Vu les faibles chiffres offensifs de l'équipe, il s'agit d'une véritable aubaine.

Quel avenir pour Andi Zeqiri ?

Le partenaire du Standard, Circus Daily, a demandé à Zeqiri s'il aimerait rester plus longtemps que jusqu'en fin de saison. Sa réponse n'a pas tardé : "Oui, bien sûr. L'amour que les gens me donnent ici est tellement important. Je me sens comme à la maison, c'est normal d'avoir envie de rester".

Mais il est conscient de ne pas être le seul décisionnaire : "Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, en attendant je me donne à 200%, on verra bien ce qu'il se passe à la fin".

Le joueur appartenant encore officiellement à Genk a également été interrogé sur la façon de jouer fort défensive de l'équipe : "Je me suis adapté à ce style. Bien évidemment, je suis un attaquant, j'aime avoir le ballon, j'aime marquer, avoir des occasions. Mais si c'est comme cela qu'on prend des points et que je marque des buts, il faut suivre le plan et croire en nous".