La raison étrange pour laquelle un nouveau terrain ne peut pas être installé au stade Roi Baudouin...

Le terrain du stade Roi Baudouin a suscité de nombreuses réactions ces derniers jours, mais pas dans le sens positif... Avant le match entre l'Union et l'Ajax, il était dans un très mauvais état et a nécessité une intervention pour le rendre praticable. Mais que se passe-t-il exactement ?

L'état dégradé du terrain résulte de plusieurs facteurs. La succession de matchs, de concerts et du Mémorial Van Damme génère une charge importante. En novembre 2024, par exemple, trois matchs ont été disputés en une semaine, ce qui était trop pour une pelouse déjà abîmée.

De plus, des infrastructures essentielles, telles que le chauffage du sol et les lampes UV, manquent, tandis que le système de drainage actuel est insuffisant. L'accumulation de couches d'herbe ancienne et de filets en plastique sous le terrain empêche l'eau de s'écouler correctement, entraînant des inondations lors des pluies ou de la neige, selon La DH. Une bâche est placée sur le terrain comme solution, une méthode désormais dépassée au regard des techniques modernes.

Même si ces problèmes sont connus depuis longtemps, une solution durable n’a toujours pas été mise en place. Les coûts en sont évidemment un facteur, mais d'autres éléments freinent également les améliorations structurelles. Des travaux ont été réalisés, comme le remplacement de 50 000 sièges, le renouvellement de la piste d'athlétisme et la rénovation des vestiaires. La pelouse a également été retouchée, mais pas suffisamment en profondeur pour résoudre les problèmes sous-jacents.

Un obstacle supplémentaire réside dans la procédure judiciaire en cours contre les anciens entrepreneurs responsables de l'entretien. La Fédération belge de football ne peut pas remplacer intégralement la pelouse sans compromettre les preuves dans cette affaire. Cela empêche la fédération d'effectuer les interventions nécessaires, alors que le terrain nécessite d'urgence une refonte complète.

En attendant, la ville de Bruxelles, en collaboration avec Greenpoint (également responsable du Lotto Park d'Anderlecht), examine la faisabilité d'une pelouse entièrement naturelle ou d'une alternative hybride ou synthétique comme solution. Quelle que soit l'option choisie, il est évident qu'une action rapide est indispensable.