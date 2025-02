L'incroyable record de précocité de Romelu Lukaku est tombé... et ce n'est pas Jorthy Mokio qui l'a battu

Buteur après 22 minutes pour faire 0-2 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam le 17 décembre 2009 avec Anderlecht lors d'une rencontre d'Europa League, Romelu Lukaku était devenu, à 16 ans, 7 mois et 4 jours, le plus jeune buteur de l'histoire des compétitions européennes.

Un record qu'il détenait encore jusqu'il y a peu, mais qui a été battu ce jeudi soir. Et ce n'est pas par Jorthy Mokio, qui a trouvé le chemin des filets avec... l'Ajax face à l'Union à 16 ans, 11 mois et 15 jours, prenant la quatrième place dans ce record de précocité.

Romelu Lukaku a été battu par... un jeune irlandais. Michael Noonan, seul buteur de la rencontre lors de la victoire des Shamrock Rovers sur la pelouse de Molde, en barrage de Conference League.

Le jeune avant-centre qui a été recruté librement au mois de janvier et qui disputait son tout premier match européen a trouvé le chemin des filets aux alentours de l'heure de jeu, à 16 ans, 6 mois et 13 jours, établissant un nouveau record.

La troisième place de ce top 5 est occupée par l'Espagnol Iker Muniain, tandis que son compatriote Ansu Fati occupe la cinquième place, juste devant Lamine Yamal.

The youngest goalscorers in senior UEFA club competitions in the 21st century:



2025: 🇮🇪Michael Noonan - 16 years, 6 months & 13 days

2009: 🇧🇪Romelu Lukaku - 16 years, 7 months & 4 days

2009: 🇪🇸Iker Muniain - 16 years, 8 months & 29 days

2025: 🇧🇪Jorthy Mokio - 16 years, 11 months… pic.twitter.com/v1YXraeLPi