"Même à l'entraînement il n'arrive pas à marquer" : Besnik Hasi revient sur l'un de ses propos polémiques du week-end dernier

Besnik Hasi était particulièrement en colère, la semaine dernière, après le partage concédé par Malines dans les derniers instants face à La Gantoise. L'entraîneur du KaVé avait vivement critiqué son attaquant Lion Lauberbach, auprès duquel il s'est excusé.

Besnik Hasi et Malines ont vécu une soirée très frustrante, vendredi dernier. Le KaVé n'a pas su garder son avantage de deux buts face à La Gantoise, en concédant l'égalisation dans les ultimes secondes.

Un but qui avait suscité la polémique, comme d'autres actions durant la rencontre. En conférence de presse, après le match, Hasi était très remonté et n'avait pas mâché ses mots, notamment sur l'arbitrage.

Mais il s'en était aussi pris à son attaquant, Lion Lauberbach, en manque de réussite depuis plusieurs semaines et auteur d'un raté important face aux Buffalos. "Même à l'entraînement, il n'arrive pas à marquer", avait déclaré Hasi.

En conférence de presse, ce vendredi, l'entraîneur de Malines est revenu sur ces propos. Il a déclaré s'être emporté, et s'être rapidement excusé auprès de son attaquant.

"Je me suis excusé auprès de lui. Je suis une personne émotive et j'étais énervé contre moi-même et contre les arbitres. Mais je n'aurais pas dû dire ça, nous étions tous sous le coup de l'émotion", a-t-il déclaré, selon Het Laatste Nieuws. Malines a besoin de points et tout le monde doit tirer dans le même sens, dès le déplacement difficile qui attend le KaVé à l'Union, ce dimanche.